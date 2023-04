Il Napoli cita Pino Daniele dopo la Salernitana | “Tanto l’aria s’adda cagnà”

(Di domenica 30 aprile 2023) Lo Scudetto rinviato, una domenica di festa guastata, ma un traguardo che non è in discussione. Sui suoi profili social,il pareggio a sorpresa con la, il, prendendo spunto anche dalla pioggia che ha colpito il ‘Maradona’: “cagna'”,deve cambiare. Un tweet con le foto dei giocatori che ringraziano il pubblico e la celebre frase tratta da “Quanno Chiove” (quando piove), una delle canzoni più famose del cantautore napoletano, è l’ultimo post social del club. “E aspiette che chiove / L’acqua te ‘nfonne e va /cagna’“, (e aspetti che piova, l’acqua ti bagna e ...

... 'MondoNapoli' Ore 01.15 - Ilsu TwitterPino Daniele e mostra le immagini della città tinta d'azzurro Ore 01.00 - L'appello degli Ultras1972 in un volantino in vista di domenica: ...RaizJames Gandolfini, perché anche il suo boss sullo schermo era capace di crudeltà e di ... Mare Fuori 4 Il futuro di Mare Fuori , intanto, si concretizzerà tra le strade dicon le riprese ...... dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) die ... Dal mondo scientifico si rileva poi che nel ddl, sisolo la produzione di carni di vertebrati, ...

LIVE Napoli, è il giorno dei giorni: città già in fibrillazione (VIDEO) Sportitalia

Il Napoli non è riuscito a festeggiare il suo terzo scudetto in questa domenica. La città era allestita appositamente per un’esultanza attesa 33 anni, ma gli azzurri non sono stati in grado di battere ...È solo questione di tempo, il Napoli è destinato a vincere il terzo scudetto della sua storia e potrebbe avvenire mercoledì sera ...