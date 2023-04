Il mistero dell' incidente aereo di Luserva

Leggi su panorama

(Di domenica 30 aprile 2023) Sarà un'inchiesta tecnica'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) a indagare su quanto è accaduto ieri pomeriggio verso le 18.30 al velivolo di categoria ultraleggero Pioneer 300 (marche I-8548), decollato dalla pista di Udine Campoformido per un volo turistico e precipitato nell'alta Val Torre, nella zona di Lusevera (Udine), con a bordo il capitano'Aeronautica Militare Alessio Ghersi e un'altra personaa quale non è ancora stata resa nota l'identità, entrambi deceduti. L'è avvenuto in una zona impervia e poco accessibile, rendendo complicate le operazioni di recupero dei corpi. Su allarme di testimoni che hanno visto l'aeroplano cadere, da Venezia era decollato un elicottero dei Vigili del Fuoco che tuttavia ha potuto soltanto individuare il relitto. L'ufficiale, 34 anni, marito e ...