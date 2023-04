Il meglio de Lo Show dei Record | su Canale 5 con Gerry Scotti | le anticipazioni della puntata del 30 aprile

(Di domenica 30 aprile 2023) Stasera 30va in onda Ilde Lodeicondotto da: ecco ledel programma di5 Stasera 30su5, appuntamento con Ilde Lodei. Nel programma, condotto da, anche in questa edizione abbiamo visto uomini e donne, provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidare i propri limiti. Lodeiè il programma tv ufficiale del Guinness Worlds. Stasera5 manda in onda i momenti più emozionanti dell'edizione 2023 appena conclusa del programma. Il Guinness World ...

... quello che e il piu longevo festival brassicolo in Sardegna si e strutturato sempre al. L'... ma anche gusti e profumi internazionali concooking e altre gustose attrazioni. Last but not ...... anche il suo volto è piuttosto curioso: a volte si incarna nell'ospite del talk -di turno, ... Ovviamente i soggetti - o, gli oggetti - delle sperimentazioni siamo noi. Per questo è di ...Ildel cinema italiano e internazionale. I titoli italiani ed internazionali campioni d'...21.00/canale 307) Cinema verite Diane Lane e Tim Robbins in una pellicola HBO sul primo reality -...

Il meglio de Lo Show dei Record, su Canale 5 con Gerry Scotti: le ... Movieplayer

Tra tv e palco. Dalla terza edizione di 'Bar Stella' su Rai2 in seconda serata, allo spettacolo 'Meglio Stasera' al teatro Augusteo fino al 7 maggio. Stefano ...Il vulcanico patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato della squadra bianconera e dei 'cugini' granata del presidente Cairo. Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha toccato vari temi ogg ...