Il Maradona è pronto per la festa | fuochi d’artificio | giochi di luce e ospiti a sorpresa CorSport

(Di domenica 30 aprile 2023) Oggi potrebbe essere il giorno del terzo scudetto del Napoli. Se gli incastri andranno al posto giusto, con il Napoli che vince contro la Salernitana e l’Inter che ferma la Lazio, il titolo di campioni d’Italia sarà matematicamente della squadra di Luciano Spalletti. La città è pronta, da almeno due mesi, a festeggiare. Il Corriere dello Sport ricapitola il piano messo in atto da Prefettura e Comune e racconta il programma di festeggiamenti allo stadio.al, con annessidi, brindisi in Tribuna Autorità e anche animazione di Clementino e Gigi D’Alessio. Il quotidiano sportivo scrive: “Il Centro cittadino sarà chiuso alle auto e alle moto dalle 14 alle 4 di domani e per tutto il weekend saranno vietati l’uso e la vendita dei...