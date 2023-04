Il giorno dello scudetto? Choc a Napoli | cosa sta accadendo negli ospedali

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis ci prova: «Festeggiamenti solo all'interno del Maradona». Detto che è tutta un'eventualità per cui bisogna passare sul corpo di Sarri - proprio lui, che lol'ha sfiorato - in città ci si organizza per dirottare il delirio fuori città e contenerlo nello stadio. Si sa che è impossibile ma ci si prova: «Dimostriamo di essere una città straordinaria: è pieno di turisti che vanno rispettati e tutelati», ha aggiunto il prossimo presidente campione d'Italia. Un desiderio più che un ordine. Una speranza. La festa ribolle da settimane ed è fermentata per 33 anni. Sarà incontenibile. Club, Prefettura e Comune lo sanno e hanno lavorato per non farsi trovare impreparati. Potrebbe scattare attorno alle 17 nel caso in cui la Lazio dovesse perdere o pareggiare in casa dell'Inter e ilbattere la ...