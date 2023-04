Il gagliardetto del Real Unión Club | i pionieri de LaLiga

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 30 aprile 2023) IldelNel 1928 in Spagna per la volontà di alcuniche ne diedero vivo impulso nacque “La Liga”, la Serie A della Spagna. Tra queste squadre i baschi delde Irún. Questosi presentò ai nastri di partenza della prima Liga – giocata nella stagione 1928 – 1929 – già con un consistente palmares di vittorie. In particolare le quattro coppe di Spagna vinte a partire dal 1913. Dall’oblio del passato ilodierno, risale agli anni trenta e sceso in campo in occasione di un incontro disputato tra la squadra basca ed i catalani delDeportivo Europa, non ha particolari differenze rispetto ad altri gagliardetti spagnoli del medesimo periodo ...