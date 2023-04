Il Colleferro Calcio risponde a Sindaco | Giunta e maggioranza | «Nulla a che vedere con le competizioni elettorali in corso nei paesi vicini…»

CERTOSA - TERRACINA CITTA' DI ANAGNI - ATLETICO TORRENOVA- ITRI FONTE MERAVIGLIOSA - FERENTINO LUISS - SORA MONTE SAN BIAGIO - AUDACE POL. INSIEME FORMIA - GAETA PROTOR SAPIENZA - ...... partendo dalla lite innescata da Belleggia davanti al locale 'Due di Picche' die '...una trentina di loro ha confermato che è stato Gabriele Bianchi a sferrare il primo e violentoal ...... a 21 anni, dopo esser stato pestato dal branco, in una strada di. 'La morte di Willy è ... colpendola in più parti vitali del corpo', ma 'il primo, come confermato da diversi di ...

Colleferro (calcio, Eccellenza), domenica gran festa prima della sfida all’Itri con tutte le giovanili FrosinoneToday

Penultimo turno di campionato sfortunato per le pontine, tutte sconfitte tranne il Gaeta, impegnata nel derby contro l'Insieme Formia. Per il Terracina, un ko contro il Certosa, che passa di misura. S ...Il Terracina sfiderà il Certosa in trasferta, così come l'Itri il Colleferro. Il Monte San Biagio in casa ospiterà l'Audace. In programma il derby tra Insieme Formia e Gaeta ...