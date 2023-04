Il cinese Ding è il nuovo Campione mondiale di scacchi

IlLiren, 30 anni, ha vinto il Campionato mondiale di scacchi battendo il russo Ian Nepomniachtchi. Il match è terminato oggi ad Astana, in Kazakhstan.si è imposto nell'ultima delle ......costringe inoltrea tenere il proprio Re al centro della scacchiera. Niente arrocco, qualche patema di troppo, una condizione di latente precarietà. Dopo il fallimento dell'attacco, ilè ...La quinta partita Nepo torna avanti con un grande classico: la Ruy Lopez (apertura spagnola) a cuirisponde con la difesa Morphy. Ma è un pedone avvelenato, che ilcattura, a dare il ...

Scacchi, Mondiale 2023: Ding Liren è il primo Campione del Mondo cinese! Nepomniachtchi sconfitto nella quarta partita rapid OA Sport

Il cinese Liren Ding, 30 anni, ha vinto il Campionato mondiale di scacchi battendo il russo Ian Nepomniachtchi. Il match è terminato oggi ad Astana, in Kazakhstan. Ding si è imposto nell'ultima delle ...