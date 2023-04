Il braccio destro di Zelensky furioso con Angela Merkel | «Ha fatto di tutto per evitare la guerra con la Russia? Almeno non cerchi scuse»

(Di domenica 30 aprile 2023) Kiev torna ad attaccare Angeldopo l’intervista rilasciata a Zeit dall’ex cancelliera tedesca che ha nuovamente difeso le politiche che ha adottato negli anni, tra cui quelle nei confronti dellaha, infatti, detto che trova corretti gli sforzi per risolvere il conflitto nell’Ucraina orientale dopo l’annessione unilaterale da parte di Mosca della Crimea nel 2014 nell’ambito del cosiddetto processo di Minsk. «Sostengo questi tentativi diplomatici», ha detto l’ex cancelliera ricordando di essersi occupata «intensamente» della terra di Volodymyr. «Con mio grande rammarico, ci sono stati alcuni che non erano così interessati», ha puntualizzato. Nello specifico, sull’invasione russa a Kiev iniziata il 24 febbraio dello scorso anno ci ha tenuto a dire: «Ho cercato, con...

Kiev torna ad attaccare Angel Merkel dopo l'intervista rilasciata a Zeit dall'ex cancelliera tedesca che ha nuovamente difeso le politiche che ha adottato negli anni, tra cui quelle nei confronti ...Il difensore del Bologna ferma Vranckx colvisibilmente largo, inspiegabile la mancata ...grazie a un cross di Leao che smarcare Saelemaekers che al volo di piatto a mezza altezza die ...L'incontro con la Lollobrigida Piazzolla diventa ildella Lollobrigida e nel 2015 si trasferisce a casa di lei. Poi - qualche anno fa - intreccia una relazione con Adriana, la quale si ...

Il braccio destro di Zelensky furioso con Angela Merkel: «Ha fatto di ... Open

MILANO - Ingresso in campo per il riscaldamento, in prima linea c'è Immobile. Il capitano della Lazio guida gli esercizi che precedono il fischio d'inizio. Impossibile non ...Il tweet dell’Associazione partigiani dopo le immagini dei neofascisti in corteo per la commemorazione dello studente del Fronte di Gioventù ucciso nel 1975.