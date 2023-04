I tifosi dell’Udinese contro la festa del Napoli | ma adesso la beffa rischia di diventare doppia

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilnon è riuscito a vincere oggi il terzo scudetto della sua storia, ma laè solo rimandata. La squadra di Luciano Spalletti è scesa in campo nel big match della 32ª giornata del campionato di Serie A e non è riuscita a sfruttare il ‘regalo’ dell’Interla Lazio, in grado di vincere a San Siro con il risultato di 3-1. La gara del ‘Maradona’la Salernitana si è conclusa sul risultato di 1-1. Nella ripresa il vantaggio dei padroni di casa con Olivera, poi nei minuti finali il pareggio con una grandissima giocata dell’attaccante Dia. Al fischio finale si è manita tutta la delusione in casa, dalle lacrime di Osimhen a quella dei. E’ già alta l’attesa per il prossimo turno infrasettimanale e la vittoria aritmetica dello scudetto ...