I convocati di Luciano Spalletti per la sfida contro la Salernitana

Il club di De Laurentiis ha pubblicato l'elenco dei convocati di Spalletti. Torna a disposizione del tecnico Giovanni Simeone, reduce dall'infortunio.

Napoli-Salernitana, i convocati: Simeone torna a disposizione di ... IlNapolista

Non ci sono Mario Rui e Politano, ancora infortunati, ma contro la Salernitana Luciano Spalletti potrà contare nuovamente su Simeone, recuperato.Prima però ci sarà da superare una Salernitana a caccia di punti salvezza nel derby campano, desiderosa di rimandare la festa partenopea alla prossima settimana.