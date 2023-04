Hockey su Ghiaccio | l’Italia esordisce al Mondiale | vittoria con la Romania

(Di domenica 30 aprile 2023) Buona la prima per la Nazionale italiana di, che all’esordio aldi 1^ Divisione Gruppo A di Nottingham piega per 6 a 2 la. Prestazione maiuscola di capitan Thomas Larkin, autore di una tripletta. Di Miceli (doppietta) e Brunner (primo goal in azzurro) le altre marcature italiane. La cronaca. Dopo appena 59 secondiè avanti grazie a Larkin, che si infila nel terzo offensivo, prende la mira e batte Polc. Gli Azzurri continuano a spingere e sfiorano il raddoppio per due volte con Traversa. Dopo le occasioni sulle stecche di Mantenuto e Zanetti, il 2 a 0 è cosa fatta al 07:55, ancora una volta grazie al tiro preciso di Larkin. Italia che comanda il gioco, ma Polc questa volta riesce a limitare i danni salvando tutto su Pietroniro e Trivellato. Il periodo centrale si apre con tre chances per ...

