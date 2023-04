Hockey ghiaccio | Mondiale 1^ Divisione | Italia a valanga | Corea del Sud battuta 6-1

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo il netto 6-2 rifilato alla Romania nella gara di ieri, l’raddoppia schiantando ladel Sud per 6-1 nel secondo impegno aldi 1^2023 disu. Il Blue Team non ha mai concesso spazio e partita ai rivali asiatici fiaccandone le resistenze sin dal primo momento. L’avvio è a tavoletta: Mantenuto fa 1-0 dopo 4 minuti, poi al quarto d’ora, azione sull’asse Mantenuto-Larkin, disco per l’accorrente Frigo e rete del 2-0 con cui si chiude il primo periodo. Il punteggio tranquillizza l’e più in generale il gioco, che nel secondo segmento di match non fa registrare particolari scossoni, se non il 3-0, arrivato a tre secondi dalla fine, grazie a Larkin. Ultimi venti minuti. La gara è di fatto decisa. Frigo griffa la sua ...

Parte bene l'Italia ai Mondiali di 1ivisione Gruppo A di Nottingham disu, dove hanno battuto la Romania per 6 - 2. Partita mai in discussione, con gli azzurri subito avanti di due lunghezze e poi in gestione fino alla fine, con un risultato che ...Domani l'esordio con la Romania. Mancano ormai solo poco più di 24 ore all'esordio della Nazionale italiana disual Mondiale di 1Divisione Gruppo A di Nottingham, in Gran Bretagna. Domani, sabato 29 aprile, alle ore 17:00 italiane gli Azzurri incroceranno le stecche con la Romania.

