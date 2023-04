"Ho un disturbo ossessivo compulsivo". La confessione di David Beckham

(Di domenica 30 aprile 2023) L'ex calciatore inglese sta girando la docu-serie per Netflix incentrata sulla sua vita e nelle prime riprese avrebbe confessato di avere l'ossessione per l'ordine e la pulizia: "Di notte metto tutto in ordine"

L'ex calciatore David Beckham ha raccontato di restare spesso sveglio di notte per colpa di uncompulsivo che da anni lo affligge. "Quando tutti sono a letto, vado in giro per casa, pulisco le candele usate, accendo gli interruttori in modo che siano correttamente allineati e ...David Beckham rivela nuovi dettagli sul suocompulsivo . 'Tutto deve essere disposto in linea retta e [le cose] devono essere sempre pari. Quando metto le bibite in frigo devono ...Soffro di uncompulsivo' L'intervista Nell'intervista alla CBS Sunday Morning ha detto: 'La mia vita è organizzata in modo che... posso portare con me il Parkinson se devo'. L'...

