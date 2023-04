Highlights e gol Psg-Lorient 1-3 | Ligue 1 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 30 aprile 2023) Il Psg perde per 1-3 contro ilnella sfida valevole per la 33esima giornata di/23. A firmare la vittoria per gli ospiti sono le marcature di Le Fee, Yongwa e Dieng sul finale, vane il gol messo a segno da Mbappe’ al 29esimo. Di seguito gli highligths del match. SportFace.

vedi anche Napoli si prepara alla festa scudetto, ecco il presepe con i giocatori La cronaca di Cremonese - Verona () Allo stadio Zini Cremonese in vantaggio al 9' con undi Okereke. ...Il Bayern Monaco torna alla vittoria nella 30esima giornata di Bundesliga 2022/23 , battuto l' Hertha per 2 - 0 all'Allianz Stadium. A firmare la vittoria dei bavaresi sono le reti nella seconda ...Napoli - Salernitana (LaPresse) - Calciomercato.tProprio quando tutto sembrava in discesa è arrivata la doccia gelata per il Napoli che al 39 della ripresa ha incassato il grandi Dia, che con ...

Inter-Lazio 3-1: video, gol e highlights Sky Sport

Finisce in parità il secondo anticipo della 35esima giornata: al vantaggio perugino firmato da Casasola (con questo, sono 8 gol in stagione) nel primo tempo ha risposto nel secondo la Spal con un rigo ...Bayern Monaco - Hertha Berlino 2-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentesima giornata di Bundesliga 2022/23.