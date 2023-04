Highlights e gol Inter-Lazio 3-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 30 aprile 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di. A San Siro l’parte bene, crea due-tre palle gol importanti, segna Mkhitaryan ma il gol viene annullato per fuorigioco. Poi due gravi errori di Acerbi, uno costa il gol di Felipe Anderson, un altro invece viene salvato dalla grande parata di Onana. Nella ripresa si gioca ad una porta: entra Lautaro Martinez e l’cambia volto, doppietta dell’argentino, nel mezzo anche un super gol di Gosens. Tre punti fondamentali per i nerazzurri che adesso vedono il quarto posto più vicino. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

Il video deie deglidi Inter - Lazio, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro l'Inter parte bene, crea due - tre palleimportanti, segna ...... in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con, interviste, collegamenti ...campi le partite e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi - campo DirettaTutte le partite saranno trasmesse in HD, live, in replica integrale e. Il palinsesto di ... Walter Calligaris ore 15:00 Serie B 35a Giornata: DirettaHelbiz Live (diretta) Moderatore: ...

Inter-Lazio 3-1, gol e highlights: nerazzurri al quarto posto, per il Napoli è match point Sky Sport

Una partita incredibile a San Siro, terminata con una vittoria in rimonta dell'Inter che aggancia il treno Champions. Nerazzurri sotto nel primo tempo a causa di un gol di Felipe Anderson dopo un grav ...Inter-Lazio: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 ...