(Di domenica 30 aprile 2023) Secondo una fonte del Sun, il principe avrebbe intenzione di presenziare alla cerimonia per il papà, la mattina a Westminster Abbey, poi montare subito in aereo, nel primo pomeriggio, così da arrivare per cena a casa in California per festeggiare il figlio: ecco come il piano (sfruttando il fuso orario) può funzionare

Harry, tutto in 24 ore: «Vuole partecipare sia all’incoronazione di Carlo che al compleanno di Archie» Vanity Fair Italia

Secondo una fonte del Sun, il principe avrebbe intenzione di presenziare alla cerimonia per il papà, la mattina a Westminster Abbey, poi montare subito in aereo, nel primo pomeriggio, così da arrivare ...Conto alla rovescia per l’incoronazione di Re Carlo III, prevista per il 6 maggio 2023 nell’Abbazia di Westminster a Londra. Durante la cerimonia, che dovrebbe iniziare alle 11:00, il ...