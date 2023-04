... la squadra di Guardiola ha battuto il Fulham 2 - 1 a domicilio ed ora è a +1 sui Gunners conpartita in meno. E nel giorno del sorpasso,, autore di un gol, firma l'ennesimo record: con ...clausola non confermata, rivelata dal quotidiano spagnolo The Athletic. Nel caso tale scenario si rivelasse esatto, dunque, Erlingpotrebbe già salutare il Manchester City dopo un solo ...Erlingsu calcio di rigore ha sbloccato il risultato di Fulham - Manchester City e ha realizzato il ... Numeri da fuoriclasse per il norvegese che ha un campionato da vincere,semifinale di ...

Haaland, una clausola lo libererebbe dal City nel 2024 ItaSportPress

La punta norvegese ha messo a segno, sul campo del Fulham, la rete numero 34 in campionato raggiungendo lo score di due grandi attaccanti del passato ...Il record di gol in una singola stagione di Premier League da oggi non appartiene più solo ad Alan Shearer e Andy Cole. Grazie al rigore che ha aperto la sfida in casa del Fulham, battuto 2-1 del Manc ...