E nel giorno del sorpasso,, autore di un gol, firma l'record: con 34 gol eguaglia Alan Shearer e Andy Cole come miglior marcatore di Premier in una singola stagione. Nelle altre ...... approfittando dell'passo falso del Bayern Monaco, sconfitto sonoramente a Mainz, e ... a maggior ragione dopo la cessione, avvenuta la scorsa estate, di un fenomeno come. Terzic e i ......si confermava inarrestabile: il modo in cui fa perno su Rob Holding per lanciare a rete il compagno belga racconta una superiorità imbarazzante. Condita da quel gol in extremis, l', ...

Haaland, ennesimo record. E il City scavalca l'Arsenal La Gazzetta dello Sport

La squadra di Guardiola vince in casa del Fulham ed è primo con una partita in meno. Il norvegese eguaglia Cole e Shearer come miglior realizzatore in una stagione. Ok United, Newcastle e Bournemouth ...Haalan gol in premier: ancora un record frantumato a suon di gol. E' diventato il miglior marcatore di sempre della Premier a 20 squadre ...