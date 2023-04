“Ha perso la pazienza” Amici 22 | Maria De Filippi e Raimondo Todaro | è rottura

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 30 aprile 2023)22,presto fuori dal programma? Ci sono indiscrezioni pesanti sul futuro del ballerino che poco tempo fa è stato protagonista di una scena mai andata in onda. Ormai manca pochissimo alla conclusione del talent show e l’ultima eliminazione, quella di Cricca, ha provocato diversi malumori nel pubblico. In ogni caso la sfida è sempre più accesa. Ormai i giovani talenti rimasti intravedono l’ambito traguardo e sognano il trionfo. Nella squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono ancora in gara Aaron e Isobel Kinnear. Per la squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo ci sono Angelina Mango e Mattia, mentre per la squadra Arisa egli allievi rimasti sono Wax e Maddalena. Nell’ultima puntata trasmessa sabato 29 aprile ospite della serata è stato Enrico Brignano che ...