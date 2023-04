Guerra in Ucraina | il Papa di ritorno da Budapest | «È in corso una missione di pace» E vuole incontrare Kirill

(Di domenica 30 aprile 2023) Termina ladiFrancesco in Ungheria. Durante il volo che, da, ha riportato il pontefice a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, i giornalisti hanno avuto un lungo colloquio sul tema dellain. La Santa Sede, è stato ribadito, ha inunadi. «Credo che lasi fa sempre aprendo canali, mai si può fare con la chiusura. Invito sempre ad aprire rapporti, canali di amicizia. Questo non è facile. Lo stesso disl’ho fatto con Viktor Orbán e un po’ dappertutto». Jorge Mario Bergoglio si è soffermato anche sui colloqui avuti, riguardo al conflitto, con il presidente ungherese e il metropolita Hilarion. Possono essere figure in grado di agevolare il dialogo con Mosca? ...

L'avverte la Russia. Il raid avvenuto ieri su un deposito di petrolio a Sebastopoli in Crimea "è preparatorio a quell'ampia offensiva su vasta scala che tutti si aspettano". Per le forze ...E poi c'è Kherson: fu la prima grande città conquistata dai russi all'inizio della, liberata dagli ucraini a fine 2022 ma tuttora bersaglio di continui bombardamenti. Le forze di Mosca, da ...Ora non è escluso che anche lainvenga sfruttata come palcoscenico per promuovere l'immagine di una Cina superpotenza responsabile. Pool Getty Images La telefonata tra Xi e Zelensky D'...

Papa: Santa Sede ha in corso missione di pace a Kiev. Aiuteremo a riportare a casa bimbi deportati - Financial Times: "20 obici semoventi italiani inviati a Kiev sono inutilizzabili" - Financial Times: "20 obici semoventi italiani inviati a Kiev sono inutilizzabili" RaiNews

Sono un fan di Papa Francesco, nonostante non nomini e non preghi per la Palestina e il suo martoriato popolo, come invece nomina e prega ogni domenica per l’Ucraina. Papa Francesco è però riuscito ad ...Generale Giuseppe Morabito – Membro del Direttorio della NATO Defence College Foundtion– La tanto attesa e pubblicizzata controffensiva dell’Ucraina sarebbe proprio dietro l’angolo, con gli alti coman ...