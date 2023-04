Guerra ai migranti e aguzzini libici | li armiamo | finanziamo e ora gli consegnamo i disperati del mare

(Di domenica 30 aprile 2023) Li paghiamo per fare il lavoro sporco. Lie addestriamo per affinare le loro capacità criminogene. E ora glidel. Una vergogna senza fine. Una vergogna italiana. ...

... dove il conflitto tra generali rivali sta degenerando nellacivile, potrebbe rappresentare un problema enorme in estate, quando il bel tempo favorisce notoriamente le partenze dei...Mondo La pace arabo - iraniana mediata dalla Cina è la fine del mondo postfredda Claudio ...contestare il Nafta (come ha preteso l'amministrazione Trump) e ottenere il contenimento dei... dominato dalle preoccupazioni per lain Ucraina . "È triste e fa male - ha affermato ... E ha contestato implicitamente le politiche anti -di Orbán , che tra le altre cose hanno ...

Guerra e migranti nell'omelia del Papa in Ungheria TGLA7

Li paghiamo per fare il lavoro sporco. Li armiamo e addestriamo per affinare le loro capacità criminogene. E ora gli consegnamo i disperati del mare. Una vergogna senza fine. Una vergogna italiana.Giornalista, regista e fotografo, Valerio Nicolosi da anni si occupa di rotte migratorie ed ora ha lasciato nuove testimonianze dei tanti reportage fatti dando voce proprio alle persone ...