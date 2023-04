Grave incidente a Monte Compatri | ciclista cade e finisce in un fosso | 60enne elitrasportato a Roma

(Di domenica 30 aprile 2023) Paura ieri in Provincia didove un, dopo una brutta caduta dalla bici, è stato trasportato in elicottero all’Ospedale Gemelli diin codice rosso. L’uomo, secondo le informazioni disponibili, stava percorrendo una strada che costeggia un bosco aquando improvvisamente ha perso il controllo del mezzondo a terra. Fortunatamente ilè rimasto cosciente ed è riuscito ad allertare i soccorsi.in Via Rocca di Papa L’uomo infatti ha allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri. A causa delle ferite riportate è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza che ha portato ilin Ospedale al Gemelli di ...

