Gp di Spagna | Bagnaia vola in testa al Mondiale | “Ho vinto in condizioni difficili”

(Di domenica 30 aprile 2023) Francescosi è preso la rivincita su Brad Binder, che ieri l’aveva preceduto sul traguardo nella gara sprint, vincendo il Gp die salendo in vetta alla classifica delMotoGp, con 22 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi, sfortunato nel fine settimana di Jerez. Ma il secondo successo stagionale non è stato facile per il campione in carica, perchè il ritmo indiato che le Ktm di Binder e Jack Miller hanno impresso alla gara lo ha costretto a sfruttare a fondo la sua Ducati e studiare con attenzione il sorpasso prima sull’australiano, terzo al traguardo, e poi quello decisivo sul sudafricano, che ha piazzato a quattro giri dal termine. Sotto gli occhi di Valentino Rossi, che lo applaudiva da bordo pista,ha fatto un lungo giro d’onore meritandosi l’omaggio del pubblico ...