GP di Baku | la diretta | Perez resiste a Verstappen | Leclerc vede Alonso sempre più vicino

30° giro - Verstappen sembra avere qualche problema e lo comunica ai box. Il divario da Perez è salito a 2'3 28° giro - Perez ha portato a 1'8 il vantaggio su ...Sprint race a, Leclerc infila la sua Ferrari fra le due Red Bull. Verstapper furioso con Russell La Ferrari non è ancora all'altezza della Red Bull per quanto riguarda il consumo delle gomme, ma ...01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato allascritta del Gran Premio d'Azerbaigian, quarta tappa del campionato del mondo 2023 di F1. Leclerc e un degrado gomme da gestire al meglio La Sprint di ieri ha messo in luce il fatto che sul ...

F1 GP Baku, la gara in diretta LIVE: duello Verstappen-Perez davanti a Leclerc in Arzebaijan Sport Fanpage

2° giro - Ancora un buon giro per Leclerc che tiene Verstappen a 6 decimi. Ma ora si può utilizzare il DRS 1° giro - Leclerc riesce a contenere Verstappen sul lungo rettifilo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1° giro/51 Verstappen è già arrembante in scia a Leclerc. 1° giro/51 Ora Leclerc, possibilmente, deve cercare di portarsi ad oltre un secondo di vantaggio su ...