GP di Baku | la diretta | Perez resiste a Verstappen | Leclerc vede Alonso sempre più vicino

(Di domenica 30 aprile 2023) 38° giro -porta a 3'4 il vantaggio suHamilton non riesce a prendere tutta la scia della Ferrari di Sainz nonostante il DRS Si ritira ai box la Sauber di Zhou per un problema ...

Perez transita sotto la bandiera a scacchi e vince il suo sesto GP in carriera dopo il successo nella gara Sprint. Secondo Verstappen, terzo Leclerc al primo podio stagionale, per lui e per ...Sprint race a, Leclerc infila la sua Ferrari fra le due Red Bull. Verstapper furioso con Russell La Ferrari non è ancora all'altezza della Red Bull per quanto riguarda il consumo delle gomme, ma ...... ma non reggere alla pressione della Red Bull - Honda di Sergio Perez, Charles Leclerc scatterà davanti a tutti nel Gran Premio digrazie ad una magica pole ottenuta nella qualifica vera. La ...

F1 GP Baku, la gara in diretta LIVE: duello Verstappen-Perez davanti a Leclerc in Arzebaijan Sport Fanpage

Dopo il secondo posto della gara Sprint che lo aveva visto partire dalla pole, ma non reggere alla pressione della Red Bull-Honda di Sergio Perez, Charles Leclerc scatterà davanti a tutti nel Gran ...2° giro - Ancora un buon giro per Leclerc che tiene Verstappen a 6 decimi. Ma ora si può utilizzare il DRS 1° giro - Leclerc riesce a contenere Verstappen sul lungo rettifilo ...