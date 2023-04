GP di Baku | la diretta | Perez allunga su Verstappen | Leclerc tiene lontano Alonso

... ma non reggere alla pressione della Red Bull - Honda di Sergio Perez, Charles Leclerc scatterà davanti a tutti nel Gran Premio digrazie ad una magica pole ottenuta nella qualifica vera. La ...Sprint race a, Leclerc infila la sua Ferrari fra le due Red Bull. Verstapper furioso con Russell La Ferrari non è ancora all'altezza della Red Bull per quanto riguarda il consumo delle gomme, ma ...01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato allascritta del Gran Premio d'Azerbaigian, quarta tappa del campionato del mondo 2023 di F1. Leclerc e un degrado gomme da gestire al meglio La Sprint di ieri ha messo in luce il fatto che sul ...

F1 GP Baku, la gara in diretta LIVE: duello Verstappen-Perez davanti a Leclerc in Arzebaijan Fanpage.it

2° giro - Ancora un buon giro per Leclerc che tiene Verstappen a 6 decimi. Ma ora si può utilizzare il DRS 1° giro - Leclerc riesce a contenere Verstappen sul lungo rettifilo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1° giro/51 Verstappen è già arrembante in scia a Leclerc. 1° giro/51 Ora Leclerc, possibilmente, deve cercare di portarsi ad oltre un secondo di vantaggio su ...