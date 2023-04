Gp dell’Azerbaijan | Leclerc è terzo | “La Red Bull ha un passo in più”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 30 aprile 2023) Baku – Doppietta Rednel Gp Azerbaigian 2023 sul circuito cittadino di Baku. A vincere è il messicano Sergio Perez davanti al campione del mondo e compagno di squadra, l’olandese Max Verstappen, sempre più leader del Mondiale 2023.gradino del podio, primo per la Ferrari in stagione, per Charles, che ha avuto un week-end di alto livello con la pole il secondo posto nella sprint di sabato. Quarto posto per l’Aston Martin di Fernando Alonso e quinta l’altra rossa dello spagnolo Carlos Sainz, seguita dalla Mercedes di Lewis Hamilton, l’Aston Martin di Lance Stroll e l’altra Mercedes di George Russell. Chiudono la top ten Lando Norris e Yuki Tsunoda. (Adnkronos) “Il nostro ottimo giro in qualifica è servito per metterci davanti, ma non è bastato per tenerli dietro in gara. Loro hanno molto piùdi ...