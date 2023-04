GP Azerbaijan | doppietta Red Bull | vince Perez Leclerc | primo podio del 2023

Red Bull nel Gran Premio di Formula 1 dell'. Sergio Perez vince la gara sul circuito cittadino di Baku precedendo il compagno e campione del mondo Max Verstappen. Sul terzo gradino ...Baku si conferma pista prediletta di Sergio Perez . Il messicano della Red Bull ha portato a casa il GP d'precedendo Max Verstappen , con l'olandese che ha completato laRed Bull. Terzo posto per Leclerc , e dunque primo podio stagionale per la Ferrari. Guarda anche GPGP ...... con il successo di Perez e il secondo posto di Max a completare laRB. Per la Ferrari, ... 13:04 Semaforo verde, scatta il GP d'! Partiti! Buono spunto di Leclerc, le RB sono dietro ...

È doppietta Red Bull Racing al Gran Premio dell'Azerbaijan: Sergio Perez ha battuto il compagno di squadra Max Verstappen, conquistando così il secondo successo consecutivo in questo weekend a Baku. A ...A Baku è doppietta Red Bull con Perez che approfitta di una safety car per passare davanti a Verstappen e vincere; terzo Leclerc al primo podio stagionale, 5° Sainz ...