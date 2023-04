(Di domenica 30 aprile 2023) E su Calenda il leader di Italia Viva afferma: "Rottura inspiegabile persino per addetti ai lavori" “Se va tutto come deve andare,arriva al 2027 ma cambia la composizione deldopo le Europee. Se poi combinano qualche pasticcio, allora rischia anche la premier”. lo dice il leader di Italia Viva, Matteo, in un’intervista a La repubblica’, escludendo un eventuale suo appoggio alla premier: “Non ci crede nessuno, nemmeno. Se la premieril soccorso arriverà dai. Ma conoscendola farà di tutto per evitare di battere cassa a Conte. Lo tiene al caldo accontentandolo coi Bonafede di turno, ma non è il suo tipo”. Parlando di quello successo con Calenda,sottolinea che “la rottura è inspiegabile persino ...

Le prospettive per il Terzo Polo, la condizione della sinistra e qualche valutazione sul. Il leader di Italia Viva Matteotraccia il quadro dello scenario politico in una lunga intervista a La Repubblica . In una giornata, peraltro, particolare: è appena iniziato il suo ...E' la profezia formulata da Matteo, in un'intervista a Repubblica . 'Qualcuno, prima o poi - ... Se va 'tutto come deve andare, Meloni arriva al 2027 ma cambia la composizione deldopo le ...'Convocare alle 19 di domenica il sindacato per dirgli cosa ilfarà la mattina dopo nel decreto lavoro è più di una provocazione, siamo quasi all'insulto'. ... come il Jobs Act di. Quindi ...

Governo Renzi: "Meloni regge, se avrà problemi la aiuteranno i grillini" Adnkronos

Le ultime bozze ammorbidiscono l'obbligo di causali che era stato introdotto nel 2018 col decreto Dignità di Di Maio. Landini, in vista dell'incontro con i ...(Adnkronos) – “Se va tutto come deve andare, Meloni arriva al 2027 ma cambia la composizione del governo dopo le Europee. Se poi combinano qualche pasticcio, allora rischia anche la premier”. lo dice ...