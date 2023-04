Gosens segna il gol del sorpasso | poi le urla per il dolore | lussazione alla spalla

(Di domenica 30 aprile 2023) Nessuna esultanza: mentre tutta l'Inter celebra il gol attorno a lui, Robinresta immobile. E non per una qualche forma di rispetto per i tifosi avversari - non è infatti un ex Lazio - , ma ...

Nessuna esultanza: mentre tutta l'Inter celebra il gol attorno a lui, Robinresta immobile. E non per una qualche forma di rispetto per i tifosi avversari - non è infatti un ex Lazio - , ma perché proprio non riesce a muoversi. L'esterno tedesco ha infatti firmato la ...8,5 : Recupera palla e avvia l'azione dell'1 - 1. Si lancia come un rapace sul cross di Lukaku eil 2 - 1. Sul gol si fa male a una spalla ed esce per infortunio. Impatto devastante, ...L'Intercontro la Lazio e a Napoli esplode la festa Sono migliaia i tifosi che, da questa ...sulle spine i tifosi del Calcio Napoli ma poco prima del fischio finale le 3 reti di Martinez e...

Inter, Gosens segna ed esce per infortunio: i tempi di recupero CalcioMercato.it

L'esterno tedesco ha firmato la rete del 2-1 alla Lazio in volo, ma non ha mai esultato perché atterrato male sul terreno del Meazza ...Gara molto importante quella delle ore 12,30 con i tifosi del Napoli spettatori interessati. L’Inter va sotto contro la Lazio grazie ad una frittata della difesa e con Felipe Anderson che insacca. La ...