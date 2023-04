Golf | Pablo Larrazabal si aggiudica il Korea Championship Ultimo round super di Guido Migliozzi

(Di domenica 30 aprile 2023) Iisti del DP World Tour hanno da poco archiviato l’appuntamento settimanale. Si è concluso infatti ilPresented by Genesis (montepremi 2 milioni di dollari), evento organizzato in collaborazione tra Tour europeo en Tour. La prima edizione della kermesse asiatica va a. Lo spagnolo è bravo ad amministrare il risicato margine, disputando un ottimoda -5. Il catalano si congeda dal torneo con lo score complessivo di -12 (276 colpi), ed infligge due colpi di distacco tra sè ed il danese Marcus Helligkilde. -9 e terza posizione per lo scozzese Scott Jamieson, per l’olandese Joos Luiten, per il sudcoreano Sanghyun Park, e per lo spagnolo Jorge Campillo. Sul percorso par 72 del Jack Nicklaus ...

Il Korea Championship va aLarrazabal che a Incheon si è imposto con un totale di 276 (68 70 71 67, - 12) colpi ... in programma dal 4 al 7 maggio al Marco Simone& Country Club di Guidonia ...... con Koepka che ha recentemente vinto peraltro il LIVOrlando, affermandosi (fino ad ora) come ... Hanno le carte in regola per contrastarli gli spagnoli Rafa Cabrera Bello, Jorge Campillo,...

