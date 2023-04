Golf | Korea Championship | vittoria di Larrazábal e Migliozzi 14°

(Di domenica 30 aprile 2023) Incheon, 30 apr. - (Adnkronos) - Pabloha vinto con 276 colpi (68 70 71 67, – 12) il, torneo del DP World Tour disputato a Incheon, in Corea del Sud. Grande rimonta di Guidoche con un 63 (-9) finale ha recuperato 49 posizioni terminando 14ª con 282 (74 70 75 63, -6) sul percorso del Jack NicklausClub (par 72).è partito dopo le prime 54 buche in seconda posizione a un colpo dal leader, lo scozzese Robert Macintyre vincitore della scorsa edizione del DS Automobilies Open d'Italia. Con due birdie sulle prime nove buche e altri quattro sulle seconde, dopo un bogey alla 10ª, ha realizzato il 67 (-5) che gli ha permesso di conquistare l'ottavo titolo del DP World Tour a un paio di settimane dal suo 40° compleanno. Per lui un assegno ...

Il Korea Championship va a Pablo Larrazabal che a Incheon si è imposto con un totale di 276 (68 70 71 67, -12). Buona rimonta per Guido Migliozzi nella seconda giornata del Korea Championship 2023, torneo del DP World Tour in corso di svolgimento a Incheon (Corea del Sud). Il vicentino è infatti risalito dalla 91esima alla 57esima posizione.

