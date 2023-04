Golf | in Corea vince Larrazabal ma che finale di Migliozzi

(Di domenica 30 aprile 2023) Il Korea Championship va a Pabloche a Incheon si è imposto con un totale di 276 (68 70 71 67, -12) colpi festeggiando l’ottavo successo in carriera sul DP World Tour. Ma in Asia, il miglior giocatore dell’ultimo round è stato Guido. Il vicentino ha realizzato con un 63 (-9) il miglior parziale della giornata ed è risalito dalla 73/a alla 14/a posizione con uno score di 282 (74 70 75 63, -6). Prova bogey free, con nove birdie, per il 26enne veneto che ora si prepara a giocare da protagonista l’80/a edizione dell’Open d’Italia, in programma dal 4 al 7 maggio al Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), teatro prossima Ryder Cup. Al Jack Nicklaus GC(par 72),ha superato di due colpi lo svedese Marcus Helligkilde, runner up con 278 (-10) ...

Buona rimonta per Guido Migliozzi nella seconda giornata del Korea Championship 2023, torneo del DP World Tour in corso di svolgimento a Incheon (Corea del Sud). Il vicentino è infatti risalito dalla 91esima alla 57esima posizione, con il punteggio complessivo di pari al par che è anche l'ultimo utile per passare il taglio di metà gara.

Il Korea Championship va a Pablo Larrazabal che a Incheon si è imposto con un totale di 276 (68 70 71 67, -12) colpi festeggiando l'ottavo successo in carriera sul DP World Tour. Ma in Asia, il miglio ...