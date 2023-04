Gli ucraini colpiscono in Russia | bombe sul villaggio | morti e feriti | VIDEO

(Di domenica 30 aprile 2023) Sono quattro le persone morte in un bombardamento delrusso di Suzemka, nella regione russa di Bryansk, vicino al confine ucraino. Altre due persone sono state ricoverate in ospedale. Lo scrive su Telegram il governatore Alexander Bogomaz, citato dalla Tass. In precedenza Bogomaz aveva riferito che ierano due. Il governatore afferma che è stato colpito un edificio residenziale e accusa «i nazionalisti». I russi invece si sono accaniti ancora su Nikopol, nella parte sud-est del Paese, dove numerosi edifici residenziali sono stati danneggiati e si registrano problemi di elettricità. E poi c'è Kherson: fu la prima grande città conquistata dai russi all'inizio della guerra, liberata daglia fine 2022 ma tuttora bersaglio di continui bombardamenti. Le forze di Mosca, da oltre il Dnipro, ...

...Policlinico Gemelli di Roma all'impegno della Santa Sede per far tornare a casa i bambini... Il Papa ha spiegato cosaè successo il 29 marzo scorso: "Quello che ho avuto è stato un malore ...A questo tema il Pontefice ha legato un altro tema chesta molto a cuore, la natalità: "C'è un ... E sulla possibilità di invitare a Lisbona giovani russi e, Papa Francesco ha dichiarato: "...Di solitoungheresi parlano anche tedesco o inglese perch la loro lingua si parla nel loro ... Sulla disponibilità di mediare per la restituzione dei bimbideportati in Russia. "Penso di sì. ...

''La Santa Sede ha in corso una missione di pace per l'Ucraina. Ne parlerò quando sarà pubblica'', ha detto Papa Francesco durante la conferenza sul volo di ritorno da Budapest.Dal malore improvviso che lo ha costretto recentemente al ricovero d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma all’impegno della Santa Sede per far tornare a casa i bambini ucraini portati con la forza i ...