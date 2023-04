Gli ex collaboratori dell’ex regina della comunicazione politica | “Ci deve 17mila euro ma sui conti non c’è nulla | come paga la villa?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) “Ci ha fatto tante promesse, in due anni non abbiamo visto un soldo. Difficilmente li vedremo, lo sappiano. Ma vogliamo interrompere questa pratica perversa, che negli anni ha visto truffati numerosissimi”. Parlano quelli che hanno lavorato per la giornalista Monica Macchioni, exdei comunicatori di Palazzo negli anni d’oro del berlusconismo, poi finita in declino perché –ha raccontato lei stessa al Fatto – “lanonpiù”. Sono una mezza dozzina e dalla sua “Male Srl” attendono compensi per attività svolte tra novembre 2020 e luglio 2021 con cifre che variano da 900 a 4mila, per un totale di 13mila. Che sembra impossibile recuperare. “Quando abbiamo tentato il blocco deiin Italia son saltati fuori ...