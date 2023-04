Giudice Sportivo | una giornata a Matic e Tomori | tornano per Inter e Lazio

Gara in cui Strefezza è stato appiedato per una giornata dalGliozzi recuperato, Tourè verrà per far gruppo' Pisa, l'under 13 alle finali nazionali, omologata Pisa - Bari Verso Ascoli - Pisa: Touré ancora out, dubbio De Vitis e Gliozzi Ascoli -......ragazze hanno lavorato tantissimo e migliorato il loro punteggio" ci racconta la tecnica e...e le ragazze ringraziano di cuore le famiglie per la fiducia incondizionata nel percorso, ...

Come riportato dal comunicato numero 204 del Giudice Sportivo, Fikayo Tomori è stato squalificato per una giornata a causa della somma di cinque ammonizioni nel corso di questo campionato; ...premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Lecce, Milan, Monza, Roma, Spezia e Torino hanno, in violazione della normativa di ...