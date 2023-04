Gita a Napoli al murales di Maradona per gli alunni | i docenti | “Dobbiamo curare anche l’aspetto folkloristico | oltre a quello didattico”

1 MAGGIO AL MADRE "In occasione dell'ultimo giorno della mostra Think Tank: REPRODUCTIVE ...Magnani - Rocca con il Parco Romantico nel suo splendore primaverile è la meta perfetta per una...Assieme ad alcune colleghe e al direttore dell'istituto, Rocco D'Errico, ha deciso di portare i giovani alunni di due classi di quarta elementare invisitando, fra le tante tappe, anche ...La Pro Loco "Città di Anzio" su richiesta di alcuni Soci organizza, per la prima quindicina di Settembre, unaper ammirare il Cristo ...

Gita al murales di Maradona per gli alunni, i docenti: “Dobbiamo curare anche l’aspetto folkloristico, oltre a quello didattico” Orizzonte Scuola

Tutto pronto per la festa scudetto del Napoli: la città partenopea si appresta a vincere il campionato di calcio e anche la scuola, a quanto pare, si prepara all’evento. Docenti e dirigente scolastico ...In questi giorni la città di Napoli è in festa: la squadra di calcio cittadina, infatti, è ad un passo dal diventare matematicamente Campione d’Italia 2023. La fede calcistica dei napoletani, ovviamen ...