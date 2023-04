Giro d’Italia 2023 | chi sarà il capitano della Ineos-Grenadiers? Geoghegan Hart un gradino avanti a Thomas

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Il via dell’edizione numero 106 delè ormai alle porte. Sabato 6 maggio la Corsa Rosa partirà da Fossacesia Marina, in Abruzzo, per intraprendere il suo viaggio per la penisola lungo tre settimane. Se Primoz Roglic e Remco Evenepoel saranno i grandi sfidanti su cui saranno puntati tutti i riflettori, lapotrebbe provare a guastare i piani delle due stelle, andando a caccia del quarto Trofeo Senza Fine nelle ultime sei edizioni. Ildesignato è il gallese Geraint, al ritorno aldopo i due ritiri delle edizioni 2017 e 2020. Se allo scorso Tour de France non ha potuto fare altro che essere lo “spettatore più vicino” dello spettacolare duello tra Vingegaard e Pogacar, aldi ...