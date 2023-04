Giro di Romandia 2023 | risultati e classifica ultima tappa | Gaviria vince a Ginevra | Yates conquista la corsa

(Di domenica 30 aprile 2023) Fernandosi aggiudica l’deldi, che vede il trionfo finale di Adam. Il corridore della Movistar si impone nella volata finale didavanti a Nikias Arndt ed Ethan Hayter. Tre gli azzurri nella top-10 odierna: Gianmarco Garofoli al quinto posto, Luca Mozzato sesto ed infine Matteo Sobrero nono. Come detto,si aggiudica ladopo averto la leadership nelladi ieri. Sul podio salgono anche Matteo Jorgenson e Damiano Caruso. ORDINE DI ARRIVO 1. Fernando3h58’01” 2. Nikias Arndt ” 3. Ethan Hayter ” 4. Milan Menten ”5. Gianmarco Garofoli “6. Luca Mozzato “ 7. Lewis Askey ” 8. Magnus ...

Con la vittoria nella Sion - Thyon (161,6 km) Adam Yates ipoteca ildi. L'alfiere della UAE Emirates, accompagnato sul podio di giornata da Thibaut Pinot e Damiano Caruso (l'azzurro è terzo nella generale, alle spalle di Matteo Jorgensen), vince per la ...I risultati e la classifica della quarta tappa deldi2023: ecco l'ordine di arrivo, trionfa Adam Yates, l'uomo più atteso forse, nella frazione di 161.6 km con partenza da Sion e arrivo a Thyon 2000, ad altissima quota e con un arrivo ...Juan Ayuso della UAE Emirates vince la terza tappa deldi2023 , la cronometro Chatel Saint - Denis - Chatel Saint - Denis di 19 km, precedendo lo statunitense Matteo Jorgenson e il britannico Adam Yates . Successo fondamentale per lo ...

Giro di Romandia: vince Adam Yates, Pinot e Caruso pronti per il Giro La Gazzetta dello Sport

Volata di gruppo nella quinta ed ultima frazione del Giro di Romandia 2023: ad imporsi sul traguardo di Ginevra è Fernando Gaviria che agguanta così la seconda vittoria stagionale. In classifica gener ...Egan Bernal ritrova sensazioni importanti al Giro di Romandia 2023. Parlare di luce in fondo al tunnel è retorico e per certi versi anche un po' stucchevole, ma è chiaro che la prestazione che il colo ...