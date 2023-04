Giro delle Asturie | Lorenzo Fortunato vince la classifica generale

(Di domenica 30 aprile 2023) A pochi giorni dall’inizio deld’Italia arriva la vittoria dinel, corsa a tappe di cui oggi si è svolta la terza e conclusiva frazione in cui si è imposto per distacco lo spagnolo Pelayo Sanchez. Secondo, a 17?,nzo Albanese che ha regolato lo sprint del gruppo., che aveva vinto la tappa di ieri, ha chiuso in testa alla. “Sono molto contento di essere riuscito a confermare la vittoria nella– il commento del bolognese della Eolo Kometa -. La squadra ha lavorato molto bene, tanto che non ci sono stati intoppi, e poi ho difeso la maglia quando i favoriti si sono mossi nella parte finale. ...

Giro delle Mura e pattini Quanti eventi l'1 Maggio il Resto del Carlino

Il messicano felice per la vittoria: "Molto vicino a Max tutta la gara, abbiamo sfiorato i muretti tante volte". L'olandese: "Tanto da imparare dopo questo GP, alla fine buon risultato per il team" ...Charles Leclerc si è comportato esattamente come ci si aspettava si comportasse. O forse sarebbe meglio dire come si sperava si comportasse, perché l’imprevisto è sempre in agguato. Invece tutto è fil ...