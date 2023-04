Giorgia Palmas augura buon ponte del primo maggio a modo suo | con uno shooting

Oggi a distanza di anni, i due ex nuotatori si sono rifatti una vita: lei ha sposato il suo allenatore Matteo Giunta (e cugino di Magnini); lui ha portato all'altare l'ex velina mora. ...Ultimamente di lui si parla più per il suo recente matrimonio in chiesa conche non per la sua carriera. Ma resta uno dei grandi campioni italiani Massimiliano Rosolino è quarto in ...Ospite durante la prima puntata della nuova edizione di 'Isola Party' , la modella ha rivisto l'episodio insieme ai conduttori del format digitale, Andrea Dianetti e. 'Quanto ero ...

"Isola Party", il digital show con Giorgia Palmas e Andrea Dianetti al via dal 17 aprile TGCOM

L'ex Velina e compagna di Filippo Magnini ha postato su Instagram uno scatto tratto dal suo ultimo servizio fotografico ...L'Isola dei Famosi, Alvin rivela cosa sta accadendo in Honduras: ecco le dichiarazioni dell'inviato su Instagram ...