(Di domenica 30 aprile 2023) Il ministro ha chiesto in cambio della ratifica, l’ok alle assicurazioni per i depositi bancari ma non ha avuto nulla. L’Eurogruppo respinge anche la proposta di escludere le spese militari e del Recovery dal Patto di Stabilità

Giorgetti resta a mani vuote, l’Ue non negozierà sul Mes ma arriva la terza rata del Pnrr La Stampa

Mentre il ministro Giorgetti tratta con l’Europa, a Roma Meloni ha già pronto il suo decreto lavoro: cancellato il reddito di cittadinanza, via libera a contratti precari. Il leader Cgil Landini: «Una ...Incontra il presidente dell’Eurogruppo Donohoe e il direttore del Salva Stati Gramegna e riceve un no allo scambio tra la ratifica della riforma e la garanzia ...