Ginnastica ritmica | Fabriano vince il settimo scudetto | Sofia Raffaeli trascinatrice | Campionesse d’Italia

(Di domenica 30 aprile 2023) Laha confermato il facile pronostico della vigilia e si è laureata Campionessadi. La corazzata marchigiana ha conquistato il suoconsecutivo, dominando in lungo e in largo la Final Six andata in scena al Pala Gianni Asti di Torino. Prestazione semplicemente superlativa da parte della grande stella: la Campionessa del Mondo all-around, reduce da due vittorie e due secondi posti in Coppa del Mondo sul giro completo, si è distinta tra cerchio (34.700) e clavette (33.350). La ribattezzata Formica Atomica è stata ben spalleggiata da Milena Baldassarri (31.350 alla palla) e dalla giovane Gaia Mancini (21.500 al nastro).ha così vinto ...