Ginnastica artistica | Giorgia Villa vince la Coppa del Mondo alla trave! Apoteosi a Il Cairo | il trofeo è italiano

(Di domenica 30 aprile 2023)ha vinto ladel2023trave. La bergamasca si è imposta nel massimo circuito internazionale itinerante grazie a due successi consecutivi: aveva fatto festa a Baku poco prima degli Europei e oggi si è ripetuta in occasione della quarta tappa andata in scena a Il(Egitto). La 20enne è stata impeccabile sui 10 cm, eseguendo un esercizio di assoluto spessore tecnico: salto teso smezzato, flic collegato a un avvitamento raccolto dietro, triplo giro in accosciata, ruota senza e uscita con doppio avvitamento. L’azzurra è stata premiata con l’eccellente punteggio di 13.600 (5.3 il D Score) e ha così rimpinguato il proprio palmares in cui spiccano un oro e un argento europeo con la squadra e un bronzo mondiale nel team event....