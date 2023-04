Ginnastica artistica | come sta Asia D’Amato dopo l’infortunio? Problema al ginocchio | attesa per gli esami

(Di domenica 30 aprile 2023)si è infortunata in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di, andata in scena a Il Cairo (Egitto). Nella giornata di ieri la genovese si era fatta male durante la finale al volteggio: l’arrivo sul secondo salto non è stato brillantissimo, ha chiuso il salto in piedi (13.100), ma appena toccato il materassino ha alzato la gamba sinistra e poi si è accasciata a terra. La genovese si è stretta ilsinistro, era visibilmente dolorante ed è stata subito affiancata dal DT Enrico Casella.non ha preso parte alla finale alla trave andata in scena oggi e vinta da Giorgia Villa. La 20enne genovese si sottoporrà a una serie distrumentali,riporta una nota ...

La terza tappa di Coppa del Mondo disi chiude in maniera superlativa per l'Italia. Dopo il poker del sabato, gli azzurri salgono sul podio altre tre volte al Cairo (Egitto) nella quarta e ultima giornata di gare e ...Arrivano altre tre medaglie dall'Egitto e l'Italia dell'festeggia tre storici successi in Coppa del Mondo. Giorgia Villa si aggiudica l'oro alla trave. Con il personale di 13.600 la fata bergamasca non fa rimpiangere l'assenza di Asia D'Amato, ...Il Cairo (Egitto) - Le ginnaste gemelle Alice e Asia d'Amato portano in alto la bandiera italiana e della città di Genova al Campionato del Mondo di. Alice D'Amato al corpo libero, dopo aver conquistato ieri il primo posto anche alle parallele asimmetriche La sorella Asia è medaglia d'argento al volteggio. Purtroppo per lei c'...

