Gianni Sperti replica a distanza alle frecciatine dell’ex Paola Barale

è stato uno degli ospiti della domenica di Verissimo . Il ballerino e opinionista di Uomini e Donne si è raccontato a Silvia Toffanin in un'intervista a cuore aperto nella quale ha fatto ...A 10 anni di distanza dall'ultima ospitata,è tornato a Verissimo . 'Eri stato qui poco dopo aver compiuto i 40', ha ricordato la padrona di casa Silvia Toffanin. 'Il 12 aprile ho compito 50 anni, dall'anno prossimo, però, dirò ...Gioele Celli è un modello e influencer, che pubblica su Twitter molte sue foto: alcune in intimo e in altre è completamente nudo., da parte sua, su Twitter ha dimostrato di apprezzare gli scatti di Celli, tanto che nelle ultime settimane sembra avergli messo una trentina di like. Insomma, tutto sembrerebbe far ipotizzare ...

Gianni Sperti la fine del matrimonio con Paola Barale, la rivelazione a Verissimo: «Io gay Lei forse era inna ilmessaggero.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Dopo la storia d’amore vissuta da Gianni Sperti e Paola Barale (sette anni) con un matrimonio di mezzo, lui non è mai più apparso sui giornali e sui portali di gossip in compagnia di un’altra persona.