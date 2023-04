Gianni Sperti | il dolore mai superato per la morte del padre | “Non ero pronto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 aprile 2023)ha attraversato un periodo davvero buio a causa delladi suo. Nel 2020, infatti, il ballerino ha detto addio al suo amato genitore, dandone poi l’annuncio attraverso i social. Ma cosa è successo? Come è morto ildi? Tre anni faha detto addio a suo, morto improvvisamente. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, sia per il ballerino che per i suoi fan; il diretto interessato, infatti, non aveva mai accennato a una malattia che avesse colpito suo papà, essendo oltretutto molto riservato circa la sua vita privata. Non sappiamo cosa sia successo all’uomo e per quale motivo sia venuto a mancare. Sui social, poi, l’opinionista di Uomini e ...