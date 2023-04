Gianni Sperti | ecco il fidanzato misterioso Pasquale Capo | il “Per sempre” che riapre il caso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 aprile 2023)è gay? Per molti è un quesito alquanto retorico, ma altri non riescono a capire perché l’opinionista di Uomini e Donne non sia a suo agio nel parlare della sua sfera intima, neanche dire se èo meno. Soprattutto in un periodo storico come questo, nel quale vari volti televisivi hanno avvertito la sacrosanta libertà di esternare, pubblicamente, il proprio orientamento sessuale., il celebre opinionista di Uomini e donne, continua a tenere banco anche sui social. In queste ultime ore, il protagonista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ha mostrato ai suoi numerosi fan il nuovo tatuaggio che ha inciso sul suo corpo. Fin qui niente di male se non fosse che si tratta di un tatuaggio di coppia, cheha voluto fare con ...