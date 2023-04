Giana Erminio e Legnago tornano in C | i complimenti di Marani

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo Sestri Levante, Arezzo e Catania, altre due squadre hanno ottenuto in anticipo, ovvero prima della fine del campionato, la promozione in Serie C. Si tratta diSalus, che ...

Dopo Sestri Levante, Arezzo e Catania, altre due squadre hanno ottenuto in anticipo, ovvero prima della fine del campionato, la promozione in Serie C. Si tratta die Legnago Salus, che tornano a far parte della Lega Pro dopo un solo anno di 'purgatorio' in Serie D. A una giornata dalla fine del campionato, la squadra di Gorgonzola ha battuto 4 - 0 ...I RISULTATI DELLA 37GIORNATA DEL GIRONE D Bagnolese " Crema 2 - 2 Carpi " United Riccione 0 - 0' Forlì " Sammaurese 3 - 1" Corticella 4 - 0 Lentigione " Fanfulla 2 - 4 Mezzolara " Real ...Calcio 2022 - 2023 Serie D Girone D Tabellino partita- Corticella Squadra in casaSquadra avversaria Corticella Per la 37ª giornata, ultima partita casalinga del campionato 2022/23, laha ospitato i bolognesi del ...

Giana Erminio, la festa promozione al Città di Gorgonzola Tutto C

Dopo Sestri Levante, Arezzo e Catania, altre due squadre hanno ottenuto in anticipo, ovvero prima della fine del campionato, la promozione in Serie C. (ANSA)